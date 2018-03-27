Власти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобили

Неделю назад одна из машин сбила насмерть человека.

Власти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобили
Фото: wealthdaily.com

Губернатор Аризоны Даг Дьюси запретил испытания беспилотных автомобилей компании Uber на территории штата. Как сообщает Associated Press, это произошло через неделю после того, как один из автомобилей компании сбил пешехода насмерть, передвигаясь в автономном режиме.

Дьюси направил письмо гендиректору Uber Даре Хосровшахи, в котором выразил сомнение в способности компании обеспечить безопасность в рамках испытания. По его словам, публичная безопасность должна быть главным приоритетом для разработчиков беспилотных автомобилей. "Авария, произошедшая 18 марта, является неоспоримым нарушением этого ожидания", - заявил губернатор.

Такой вывод он сделал в связи с публикацией видоезаписи обстоятельств аварии. На ней можно видеть, что сотрудник Uber, находившийся на водительском сиденье, не следил за дорогой, а автомобиль не начал тормозить даже после того, как пешеход попал в свет фар незадолго до столкновения.

Uber испытывает свои беспилотные автомобили не только на закрытых полигонах, но и на дорогах общего пользования нескольких городов США и Канады. В том числе тестирование проводится и в штате Аризона, куда компанию позвал губернатор штата. В марте 2018 года он лично разрешил тестировать беспилотные автомобили в автономном режиме.

Напомним, 18 марта беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмерть. Авария произошла в городе Темпе в штате Аризона. На водительском сиденье находился сотрудник компании, но автомобиль передвигался в самоуправляемом режиме. Жертва аварии переходила дорогу в неположенном месте.

Сразу после случившегося компания приостановила испытания автомобилей во всех городах.


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