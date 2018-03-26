Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.

В начале марта на Женевском автосалоне дебютировал хэтчбек Toyota Auris. Внутреннее убранство машины было скрыто за непроглядно черными стеклами, и полностью автомобиль рассекретили только сейчас. Мировая премьера хэтчбека Toyota Corolla состоится на этой неделе в Нью-Йорке. В Старом Свете машина продолжит носить имя Auris.

Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.

Машина отличается ярким дизайном с прицелом на молодую аудиторию. Японцы обещают, что под стать внешности сделаны и настройки подвески, так что Corolla/Auris порадует активных водителей. В основе машины лежит модульная платформа TNGA. Она известная по моделям Prius и Camry последних поколений.

Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.

Альтернативой шестиступенчатой механике выступает инновационный вариатор. Он умеет имитировать работу 10-ступенчатой коробки передач, а при старте с места работает не бесступенчатая трансмиссия, а зубчатая передача. Это позволяет обезопасить вариатор от неблагоприятных последствий резких троганий с места.

Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.

Основным двигателем на американском рынке будет двухлитровая атмосферная «четверка» с комбинированным впрыском, изменением фаз на впуске и выпуске. По предварительной информации, его отдача составляет 171 л.с. Европейский Auris получил турбомотор 1.2 в 116 л.с. и две гибридные установки – на базе моторов 1.8 и 2.0 мощностью 122 и 180 л.с. соответственно.

Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.

Toyota Corolla насчитывает 4369 миллиметров в длину, 1791 в ширину, 1438 в высоту. Колесная база – 2639 миллиметров. Створка багажника изготовлена из вторично переработанного полимера. В списке опций значатся полностью светодиодные фары, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая комбинация приборов, система предупреждения столкновений с функцией определения пешеходов, активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля за разметкой.

Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.

В США продажи новинки стартуют летом. 

Toyota рассекретила хэтчбек Corolla.
Toyota рассекретила хэтчбек Corolla

Под этим именем в США будет продаваться модель, в Европе известная как Toyota Auris.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Toyota.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской областиПодполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области
Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.
Из-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в ГерманииИз-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в Германии
Полиция: автопилот Uber, похоже, не виноват в том, что сбил человека
В штаб-квартире Volkswagen прошли обыскиВ штаб-квартире Volkswagen прошли обыски
Блок рекламы


Похожие новости
Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.
Toyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вожденияToyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вождения
Платформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и LexusПлатформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и Lexus
Toyota разработала третью версию своего беспилотного LexusToyota разработала третью версию своего беспилотного Lexus
Toyota обновила роскошный минивэн Alphard.Toyota обновила роскошный минивэн Alphard.
Toyota рассекретила прототип кроссовера будущего.Toyota рассекретила прототип кроссовера будущего.
Toyota Hilux обновила макияжToyota Hilux обновила макияж
Toyota откажется от выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями после 2040 года
Toyota покажет в Токио прототип водородного минивэна (ФОТО)Toyota покажет в Токио прототип водородного минивэна (ФОТО)
Последняя концепция новейших топливных элементов Toyota свидетельствует о новых возможностяхПоследняя концепция новейших топливных элементов Toyota свидетельствует о новых возможностях
Последние новости
Подгружаем последние новости