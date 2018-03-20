Украинская авиакомпания заказала пять Boeing 737 Max за $624 млн

"В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет".

Украинская авиакомпания SkyUp заявила о подписании контракта с Boeing на поставку пяти самолетов Boeing 737 Max общей стоимостью 624 млн долларов.

В пресс-релизе утверждается, что контракт предусматривает поставку двух Boeing 737 Max 8 и трех Boeing 737 Max 10 с возможностью дозаказа еще пяти самолетов.

Таким образом, в 2023-2024 годах у SkyUp может появиться до десяти самолетов.

"В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, которая подписала контракт на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш", - заявили в авиакомпании.

Профильное издание ЦТС сообщает, что на сегодняшний день флот SkyUp Airlines состоит из трех самолетов Boeing 737 Next Generation - два воздушных судна 2013 выпуска и еще один самолет Boeing 737-700NG 2002 года.

Авиакомпания планирует начать полеты в апреле 2018 года. Сначала это будут чартеры, а с середины лета состоятся первые регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса.