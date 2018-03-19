В США беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмерть
Компания приостановила тестирование самоходных автомобилей по всей стране.
Автомобиль Uber, находящийся в автономном режиме, впервые насмерть сбил человека. Инцидент произошел ранним утром в понедельник в штате Аризона, США, передает Foxnews.
По данным полиции, погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток. Женщину отвезли в ближайшую больницу, где она позже умерла.
Отмечается, что за рулем автомобиля находился оператор.
Согласно сообщению в твиттере, в связи с происшествием Uber приостановил тестирование самоходных автомобилей в городах по всей стране.
Напомним, в конце февраля Калифорния разрешила дорожные испытания автомобилей без водителей. Однако сообщалось, что на начальных этапах полностью отказываться от участия людей в испытаниях не намерены: за автомобилем будет следить оператор.
Ранее беспилотным автомобилям разрешали ездить по дорогам только с водителем, который при необходимости сможет взять управление на себя.
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