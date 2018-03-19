В США беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмерть

Компания приостановила тестирование самоходных автомобилей по всей стране.

Автомобиль Uber, находящийся в автономном режиме, впервые насмерть сбил человека. Инцидент произошел ранним утром в понедельник в штате Аризона, США , передает Foxnews.

По данным полиции, погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток. Женщину отвезли в ближайшую больницу, где она позже умерла.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился оператор.

Согласно сообщению в твиттере , в связи с происшествием Uber приостановил тестирование самоходных автомобилей в городах по всей стране.

Напомним, в конце февраля Калифорния разрешила дорожные испытания автомобилей без водителей. Однако сообщалось, что на начальных этапах полностью отказываться от участия людей в испытаниях не намерены: за автомобилем будет следить оператор.

Ранее беспилотным автомобилям разрешали ездить по дорогам только с водителем, который при необходимости сможет взять управление на себя.