На Харьковском шоссе в Киеве трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов

От удара грузовик перевернулся на бок, от него отлетел топливный бак.

В Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. Об этом сообщает Эспрессо.

Как рассказал водитель трамвая, он только начал движение после остановки на светофоре, как произошло столкновение с малотоннажные грузовиком. Грузовик двигался Харьковским шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

От удара грузовик перевернулся на бок, его топливный бак отлетел на 15 метров. Трамвай сошел с рельсов, что заблокировало движение в обоих направлениях на несколько часов.

По словам водителя трамвая, пассажиров, их в салоне было около 30, от травм спасло то, что скорость трамвая была небольшой.

На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи. Пострадавшим оказали помощь на месте. От госпитализации также отказался водитель грузовика. Водитель трамвая не пострадал, хотя его кабина сильно повреждена.

На место аварии приехали спасатели ГосЧС, чтобы смыть горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами.