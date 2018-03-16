В Киеве за ночь в один строительный котлован влетели два автомобиля

В общей сложности пострадали четыре человека.

16 марта в Оболонском районе Киева, где ведутся работы по продлению Кольцевой дороги, в один и тот же строительной котлован влетели два автомобиля.

Как сообщает "Информатор", около часа ночи в сторону Вышгорода от улицы Полярной ехал Nissan Almera. Водитель не увидел ограничительных знаков ремонта дорожного полотна и не успел затормозить. Автомобиль пролетел около 10 метров и упал на стройплощадке.

У Nissan была полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности. Водитель находился в автомобиле один и вызвал себе скорую самостоятельно. По словам медиков, у мужчины сломана нога, его госпитализировали.

Фото: Дмитрий Коротчин / kiev.informator.ua
Фото: Дмитрий Коротчин / kiev.informator.ua

В шесть утра в этот же котлован упал второй автомобиль.

Отец пострадавшего в первом ДТП, которое случилось на том же участке дороги несколькими часами ранее, приехал для того чтобы эвакуировать автомобиль сына. В это время с трассы прямо у него на глаза в эту же яму упал Dacia Logan.

В машине находился водитель и две гражданки Словении. Мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке. Всех госпитализировали. Nissan, который первым залетел в котлован, ремонту и восстановлению больше не подлежит.

Фото: Дмитрий Коротчин / kiev.informator.ua


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