В Киеве начали ямочный ремонт дорог

В холодное время года для этого используют литые асфальтобетонные смеси.

С 14 марта в круглосуточном режиме во всех районах Киева работники "Киевавтодора" проводят работы по ямочному ремонту аварийно опасных полос дорог с помощью литого и холодного асфальта.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Фейсбуке.

Литой асфальт представляет собой смесь битума и минерального порошка, разогретую до температуры 200-250 градусов. Отмечается, что эту смесь можно укладывать даже во влажную и холодную погоду - лишняя влага просто испаряется.

"Литой асфальт - один из лучших материалов для высококлассного дорожного покрытия, рассчитанного на большие нагрузки. Сегодня этот вид асфальта широко используют для ремонта дорог во Франции, Германии, Швейцарии. Его можно применять при температуре до -20 °C. Он не чувствителен ни к циклам замерзания-оттаивания, ни к сезонным движениям почвы - ведь он гибкий и монолитный. Эту смесь можно укладывать даже во влажную и холодную погоду - лишняя влага просто испаряется кипящей смесью", - рассказал директор Департамента КГГА Сергей Симонов.

Фото: facebook.com/kievtransport

По его словам, для работы в холодное время года используют литые асфальтобетонные смеси, рециклеры и холодный асфальтобетон. А уже при благоприятных погодных условиях дорожники начнут работы по текущему и капитальному ремонту улично-дорожной сети столицы.

Фото: facebook.com/kievtransport

Фото: facebook.com/kievtransport

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести проверку качества дорог, которые были отремонтированы в 2017 году. По его словам, все исправления будут осуществляться за счет недобросовестных подрядчиков.