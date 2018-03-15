В Кабмине разъяснили решение о монетизации льгот на проезд

30 поездок - это минимум, местные советы могут оплачивать больше.

Вице-премьер Павел Розенко разъяснил вчерашнее решение правительства о монетизации льгот на проезд.

Об этом он написал в фейсбуке.

Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме, это норма закона.

Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет Министров предоставил право именно местным органам решать вопрос о безналичной/монетизированной форме льгот.

Только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме ...", который вчера был одобрен аравительством.

"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ . Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы", - добавил Розенко.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине стартовал первый этап монетизации субсидий на уровне предприятий - поставщиков услуг. Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет.