Украина попала в десятку стран, где быстрее всего развивается рынок электромобилей

Украина оказалась на девятом месте в глобальном рейтинге стран с самым быстрым развитием рынка автомобилей. Рейтинг составило издание InsideEV`s. , пишут AIN.UA

В прошлом году Украина заняла в аналогичном рейтинге пятое место. В издании отмечают, что тогда это стало сюрпризом — страна показала, как бедные государства могут развивать рынок электромобилей. InsideEV`s сообщило, что в 2017 году по сравнению с 2016-ом продажи электромобилей выросли почти вдвое и обратило внимание, что половина из этих машин — подержанные Nissan Leaf, привезенные из США .

В издании подчеркнули, что Украина опустилась на девятое место из-за того, что в 2017 году общие продажи автомобилей выросли на 60-70%, и на этом фоне доля электромобилей увеличилась лишь с 2,9% до 3,1%.

Лидерами рейтинга стали Китай , Норвегия, Швеция и США .

Ранее AIN.UA приводил материал о том, на какие электромобили стоит обратить внимание в 2018 году.