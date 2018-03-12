Украина попала в десятку стран, где быстрее всего развивается рынок электромобилей

Украина оказалась на девятом месте в глобальном рейтинге стран с самым быстрым развитием рынка автомобилей. Рейтинг составило издание InsideEV`s. , пишут AIN.UA

В прошлом году Украина заняла в аналогичном рейтинге пятое место. В издании отмечают, что тогда это стало сюрпризом — страна показала, как бедные государства могут развивать рынок электромобилей. InsideEV`s сообщило, что в 2017 году по сравнению с 2016-ом продажи электромобилей выросли почти вдвое и обратило внимание, что половина из этих машин — подержанные Nissan Leaf, привезенные из США.

В издании подчеркнули, что Украина опустилась на девятое место из-за того, что в 2017 году общие продажи автомобилей выросли на 60-70%, и на этом фоне доля электромобилей увеличилась лишь с 2,9% до 3,1%.

Лидерами рейтинга стали Китай, Норвегия, Швеция и США.

Ранее AIN.UA приводил материал о том, на какие электромобили стоит обратить внимание в 2018 году.


Дмитрий Демченко, AIN


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