Илон Маск поменял концепцию The Boring Company. Тоннели будут для пешеходов и велосипедистов

Основатель Tesla и SpaceX рассказал об изменениях в планах его последней компании — The Boring Company. Идея предприятия появилась у Маска в 2016 году, когда он стоял в пробке в Лос-Анджелесе. Саму компанию основали в 2017 году. Чтобы решить проблему с трафиком, Маск намерен рыть под мегаполисами огромные тоннели. Вскоре вместо обычного дорожного покрытия Boring Company уже планировала использовать в них специальные поды на электрической тяге. Платформы бы опускали автомобили с поверхности под землю, а своеобразные «вагонетки» перевозили их между локациями. , пишут AIN.UA

Adjusting The Boring Company plan: all tunnels & Hyperloop will prioritize pedestrians & cyclists over cars