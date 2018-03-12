Илон Маск поменял концепцию The Boring Company. Тоннели будут для пешеходов и велосипедистов

Основатель Tesla и SpaceX рассказал об изменениях в планах его последней компании — The Boring Company. Идея предприятия появилась у Маска в 2016 году, когда он стоял в пробке в Лос-Анджелесе. Саму компанию основали в 2017 году. Чтобы решить проблему с трафиком, Маск намерен рыть под мегаполисами огромные тоннели. Вскоре вместо обычного дорожного покрытия Boring Company уже планировала использовать в них специальные поды на электрической тяге. Платформы бы опускали автомобили с поверхности под землю, а своеобразные «вагонетки» перевозили их между локациями. , пишут AIN.UA

Adjusting The Boring Company plan: all tunnels & Hyperloop will prioritize pedestrians & cyclists over cars — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

Напомним, единственным коммерческим продуктом Boring Company на сегодняшний день являются кепки, огнеметы и огнетушители: партии каждого продукта успешно продали в считанные дни. Помимо этого, у компании есть разрешение на бурение тоннеля длиной в две мили (3,2 км) под калифорнийским городом Хоторн. Там находится штаб-квартира SpaceX и проходят тесты буровой установки, приобретенной Маском. Он планирует увеличить скорость ее передвижений под землей на 500-1000%.

Следующим тестовым полигоном для технологий Boring Company может выступить фабрика Tesla во Фримонте. Ее отсеки Маск планирует соединить при помощи тоннеля для сокращения логистических расходов. Об этом стало известно во время оглашений финансовых результатов Tesla за прошлый год. Также представители Boring Company выступили перед советом Калвер-Сити с желанием получить право на создание тоннеля до Лос-Анджелеса (более 10 км).