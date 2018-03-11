В Киеве сбили двух мужчин, перебегавших дорогу в одном месте с разных сторон
Один из пострадавших был в форме Нацгвардии.
Вечером 10 марта в Киеве произошел двойной наезд на пешеходов, которые перебегали оживленное Надднепрянское шоссе с разных сторон.
Издание "Информатор" сообщает, что первый мужчина, в форме Национальной гвардии, угодил под колеса Volkswagen Transporter, который двигался от моста Патона к Дарницкому. Ехавший в противоположном направлении Volkswagen Passat, сбил другого мужчину. По словам водителя Passat, он пытался затормозить и прижался к отбойнику, но тормозной путь был слишком длинный.
Паблик dtp.kiev.ua приводит другую версию случившегося. Якобы сначала Passat сбил пешехода, к нему на помощь бросились три нацгвардейца с противоположной стороны дороги, и одного из них сбил Transporter.
Оба пешехода с множественными ранениями госпитализированы.
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Транспорт
11.03.2018 08:22