В Киеве сбили двух мужчин, перебегавших дорогу в одном месте с разных сторон

Один из пострадавших был в форме Нацгвардии.

Вечером 10 марта в Киеве произошел двойной наезд на пешеходов, которые перебегали оживленное Надднепрянское шоссе с разных сторон.

Фото: Андрей Шматов / kiev.informator.ua

Издание "Информатор" сообщает, что первый мужчина, в форме Национальной гвардии, угодил под колеса Volkswagen Transporter, который двигался от моста Патона к Дарницкому. Ехавший в противоположном направлении Volkswagen Passat, сбил другого мужчину. По словам водителя Passat, он пытался затормозить и прижался к отбойнику, но тормозной путь был слишком длинный.

Паблик dtp.kiev.ua приводит другую версию случившегося. Якобы сначала Passat сбил пешехода, к нему на помощь бросились три нацгвардейца с противоположной стороны дороги, и одного из них сбил Transporter.

Оба пешехода с множественными ранениями госпитализированы.