"УЗ" начинает онлайн-продажу билетов еще на два поезда в Польшу

Их не нужно обменивать в кассе.

"Укрзализныця" с 5 марта начинает онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу : Одесса – Перемышль и Ковель – Хелм.

Об этом говорится на сайте "УЗ".

В 2017 году услуга приобретения билетов через интернет была введена на международные поезда №705/706, 715/716 Киев – Перемышль и №751/752 Здолбунов – Хелм. Теперь к ним добавились №36/35 Одесса – Перемышль и № 753/754 Ковель – Хелм.

Билеты, купленные через интернет, не нужно обменивать в кассе, достаточно распечатать или предъявить при посадке на своем смартфоне.

Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения (в том числе региональные), кроме дополнительных. На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ , пассажиры могут оформить и оплатить проезд через интернет, но бланк заказа потом необходимо менять в железнодорожной кассе на обычный билет.

Для приобретения билетов онлайн пассажиры могут воспользоваться официальным сервисом "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua.