"УЗ" начинает онлайн-продажу билетов еще на два поезда в Польшу
Их не нужно обменивать в кассе.
"Укрзализныця" с 5 марта начинает онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу: Одесса – Перемышль и Ковель – Хелм.
Об этом говорится на сайте "УЗ".
В 2017 году услуга приобретения билетов через интернет была введена на международные поезда №705/706, 715/716 Киев – Перемышль и №751/752 Здолбунов – Хелм. Теперь к ним добавились №36/35 Одесса – Перемышль и № 753/754 Ковель – Хелм.
Билеты, купленные через интернет, не нужно обменивать в кассе, достаточно распечатать или предъявить при посадке на своем смартфоне.
Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения (в том числе региональные), кроме дополнительных. На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры могут оформить и оплатить проезд через интернет, но бланк заказа потом необходимо менять в железнодорожной кассе на обычный билет.
Для приобретения билетов онлайн пассажиры могут воспользоваться официальным сервисом "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua.
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05.03.2018 09:43