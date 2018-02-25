График движения поездов изменится в связи с переходом на летнее время.

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на даты после 25 марта.

Эта услуга была приостановлена на несколько дней в связи с изменением графика движения поездов, который произойдет после перехода на летнее время. Но начиная с субботы, билеты начали возвращать в продажу.

"Завершаем корректировку графика движения поездов в связи с переходом на летнее время и открываем продажу проездных документов на даты отправления, начиная с 25.03.2018 года. В настоящее время открыта продажа уже на 30 поездов. Работа продолжается и будет завершена до начала следующей недели", - сообщил в твиттере и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Переход на летнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно постановлению, на территории Украины ежегодно часовая стрелка переводится на час вперед в последнее воскресенье марта в 3:00 и в последнее воскресенье октября в 4:00 - на час назад. В этом году переход на летнее время состоится 25 марта.