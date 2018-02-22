В Словакии автомобиль въехал в группу детей: 12 пострадавших

Пострадавшие - в возрасте от 5 до 12 лет.

В Словакии легковой автомобиль врезался в большую группу детей разного возраста, в результате чего пострадало 12 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Express.

"Полиция в Словакии открыла расследование инцидента после того, как машину занесло в группу из 12 детей, когда они шли с обеих сторон дороги", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, авто 66-летнего водителя занесло на покрытой льдом дороге, после чего он врезался в толпу.

Как сообщается, пострадавшие дети - в возрасте от 5 до 12 лет.

Фото: express.co.uk

Полиция отметила, что двое детей получили серьезные травмы. Среди них - 11-летняя девочка, которая получила серьезную травму головы и сейчас борется за жизнь в больнице.

Некоторых пострадавших отправили в больницу скорой помощи.

На место инцидента также прибыли пожарные, которые помогали преодолеть последствия инцидента.

Как сообщалось, 14 февраля в Нигерии 22 ребенка погибли в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком.


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