В Киеве троллейбусный маршрут ул. Чернобыльская - ст. м. Шулявская продлили до площади Льва Толстого

Столичные власти учли рекомендации Всемирного банка.

С 22 февраля 2018 года в Киеве в рамках реализации рекомендаций экспертов Всемирного банка будет продлен троллейбусный маршрут №7 до станции метро "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Движение троллейбусного маршрута организуют по схеме: ул. Чернобыльская - Поликлиника №7 - ул. Феодоры Пушиной - ст. м. "Житомирская" - ул. Ивана Крамского - б-р Академика Вернадского - ул. Генерала Витрука - ст. м. "Святошин" - ул. Невская - ст. м. "Нивки" - парк "Нивки" - ст. м. "Берестейская" - ул. Полковника Шутова - ул. Гарматная - ст. м. "Шулявская" - Парк им. Пушкина - Киевский зоопарк - ст. м. "Политехнический институт" - ул. Шолуденко - Центральный дворец бракосочетаний - Воздухофлотский путепровод - площадь Победы - Дом национальных художественных коллективов Украины - ул. Ивана Франко - ул. Владимирская - Бессарабская площадь - ст. м. "Площадь Льва Толстого".

Длина маршрута составит 28,4 км, им будет курсировать 10 единиц подвижного состава. Интервал движения в пиковые часы составит 10 минут (до удлинения - 15 минут), в межпиковые - 15 минут (до удлинения - 19 минут).

Сейчас в столице есть похожий троллейбусный маршрут №5 от ул. Белицкая до ст. м. Площадь Льва Толстого.