Первый полноценный прототип педально-электрического Podbike представили в Норвегии
Осенью 2017 года впервые стало известно о том, что фирма Elpedal, что в Норвегии разработала двухместный электромобиль Podbike.
Недавно первый полный прототип этой машины представили на громком мероприятии в городе Санднесе.
Podbike — это автомобиль с электрическим двигателем, который имеет педали. Они напрямую связаны с генератором.
Мощность, которую они генерируют, электрически передается на пару двигателей. Они размещены по одному на каждом из задних колес.
Съемная аккумуляторная батарея дает дополнительную мощность, что делает возможным достичь максимальной скорости — 25 км/ч.
Известно, что в своей окончательной коммерческой форме такой автомобиль должен весить от сорока до пятидесяти килограмм.
Как рассказал источник, двенадцать тестовых авто, которые будут разработаны в течение следующих нескольких месяцев, будут ездить по норвежским трассам.
Официальный европейский запуск серии этих машин состоится двадцать восьмого апреля на специализированном велопробеге Германии Spezi.
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09.02.2018 13:54