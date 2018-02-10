Первый полноценный прототип педально-электрического Podbike представили в Норвегии

Осенью 2017 года впервые стало известно о том, что фирма Elpedal, что в Норвегии разработала двухместный электромобиль Podbike.

Недавно первый полный прототип этой машины представили на громком мероприятии в городе Санднесе.

Podbike — это автомобиль с электрическим двигателем, который имеет педали. Они напрямую связаны с генератором.

Мощность, которую они генерируют, электрически передается на пару двигателей. Они размещены по одному на каждом из задних колес.

Съемная аккумуляторная батарея дает дополнительную мощность, что делает возможным достичь максимальной скорости — 25 км/ч.

Известно, что в своей окончательной коммерческой форме такой автомобиль должен весить от сорока до пятидесяти килограмм.

Как рассказал источник, двенадцать тестовых авто, которые будут разработаны в течение следующих нескольких месяцев, будут ездить по норвежским трассам.

Официальный европейский запуск серии этих машин состоится двадцать восьмого апреля на специализированном велопробеге Германии Spezi.