Беспилотная Tesla проедет через всю Америку через 3-6 месяцев, - Маск

Илон Маск

Как надеется Илон Маск, уже через 3 месяца автопилот Tesla достигнет уровня, который позволит ему проехать через все США без помощи и вмешательств со стороны человека.

В худшем случае это произойдет через 6 месяцев, передает прогноз Маска TechCrunch.

Пустить Tesla через страну в беспилотном режиме Илон Маск задумал еще в прошлом году, но до сих пор эти планы не были реализованы. Сейчас предприниматель внес некоторую ясность и поделился ожиданиями относительно этого события. Он уверен, что автопилоту потребуется от 3 до 6 месяцев развития, чтобы дойти до нужного уровня. Такого, что позволит водителю вообще не вмешиваться в процесс на протяжении всего путешествия.

Маск озвучил сроки на собрании, посвященном финансовым результатам компании. На вопрос, обновит ли компания ПО проданных автомобилей до беспилотного уровня, он ответил утвердительно. Но при этом не прокомментировал, как скоро это случится. Маск также рассказал, что такая демонстрационная поездка могла бы состояться и в прошлом году. Но в таком случае, кроме эффектной рекламы, в ней бы не было реальной пользы. Он имеет в виду, что ПО могло быть специально настроено под такой тип поездки, было бы написано много дополнительного кода, но это значило бы лишь то, что такая машина могла бы осилить только один маршрут. Это был бы неполноценный робомобиль.

Маск же говорит, что его цель — создание универсальной и безопасной системы автономного пилотирования. Он рассказал, что доволен тем, как в компании развивается направление, связанное с искусственным интеллектом. Глава Tesla назвал его прогресс реальным, а не направленным на «вау-эффект». Маск уверен в беспилотной системе Tesla. В декабре прошлого года он заявил, что компания разрабатывает лучший в мире ИИ для робомобилей.

Интересно, что основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, считает, что беспилотная Tesla (4-го уровня автономности) поступит в продажу к концу 2018 года или даже раньше. Свое мнение он подкрепил, назвав Илона Маска «достаточно сумасшедшим для этого». Сейчас у Маска особенно высокий кредит доверия. После успешного запуска Falcon Heavy он укрепился в статусе мировой ИТ-звезды. А запуск в космос родстера Tesla стал самой впечатляющей рекламной акцией в истории автомобильной промышленности.


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