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В Варшаве столкнулись три трамвая, есть пострадавшие Полиция выясняет обстоятельства аварии. Фото: стоп-кадр видео В польской столице Варшаве 11 человек получили травмы при столкновения трех трамваев. Об этом сообщает TVN Warszawa. Восемь пострадавших были госпитализированы, троим помощь была оказана на месте. Полиция получила сообщение об аварии в 8:55 утра. "Участниками аварии стали три трамвая, которые двигались в направлении центра", - сообщил представитель компании "Варшавские трамваи" Мачей Дуткевич. Отмечается, что в результате наезда друг на друга трамваи получили значительные повреждения. Полиция сейчас выясняет обстоятельства аварии. Пока известно, что все машинисты были трезвыми.

LB.ua

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