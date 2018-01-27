Под Николаевом пьяная 13-летняя девочка угодила под автомобиль, возвращаясь с дискотеки

Она сидела на проезжей части, и водитель не заметил ее.

Фото: novosti-n.org

Ночью в субботу, 27 января, возле села Мешково-Погорелово под Николаевом автомобиль Daewoo Lanos сбил 13-летнюю школьницу, сидевшую на дороге, пишет издание "Новости-N".

Автомобиль ехал со стороны Николаева, в направлении с. Калиновка. Возле села Мешково-Погорелово, прямо на проезжей части сидела девочка. Водитель не заметил препятствие и наехал на нее.

В результате ДТП школьница получила тяжелые травмы - у нее переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и другие повреждения. "Скорая" доставила девочку в Николаевскую областную детскую больницу. Она находится в реанимации, состояние расценивается как крайне тяжелое.

Во время проведения анализов, у потерпевшей в крови обнаружено 2 промилле алкоголя.

По данным издания, жители села Мешково-Погорелово - 13-летняя школьница вместе со старшей 16-летней сестрой и ее парнем пошли на дискотеку в соседнее село Воскресенское. На обратном пути с дискотеки домой, в состоянии алкогольного опьянения, не отдавая отчет своим действиям, младшая сестра неожиданно куда-то побежала. Старшая сестра вместе с кавалером бросились за ней следом, но потеряли из виду.

Как оказалось впоследствии, девочка уселась на дорогу, где и попала под машину.