Названа причина крушения вертолета в Кременчуге

Пилоты не заметили трос от телевышки.

Причиной крушения вертолета в Кременчуге стало то, что пилоты не заметили растяжки троса, который держит телебашню, сообщил спикер управления Нацполиции Полтавсктй области Юрий Сулаев. Четверо членов экипажа были опытными летчиками.

"Возрастная категория погибших - 48-58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты. И у башни одной из местных компаний, по предварительной версии следствия, скорее всего, не заметили растяжки троса, который держит телебашню, в результате чего винтом затронули этот трос, после чего произошло падение и возгорание. Это предварительная версия следствия, над которой сейчас работают", - сказал Сулаев в эфире телеканала "112 Украина".

В результате падения вертолета больше никто не пострадал.

Агентство УНИАН со ссылкой на ГСЧС Украины в Полтавской области сообщает, имена погибших. Это командир воздушного судна Сергей Александрович Шевченко, второй пилот Николай Владимирович Науменко, бортовой инженер Алексей Николаевич Овчарук, бортовой инженер-инструктор - Алексей Викторович Блинков.

Напомним, инцидент произошел в Автозаводском районе Крменчуга вечером 25 января, вертолет Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты" упал и загорелся.