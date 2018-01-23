КГГА: Мост на Гавела не пострадал, повреждена временная конструкция

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Мостовая конструкция на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела не пострадала.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает 112.ua.

«Сегодня появились сообщения о том, что якобы обвалилась часть конструкции путепровода на проспекте Комарова. В действительности же «просела» часть строительных лесов, поддерживающих мост. Однако мост не пострадал», – отметил он.

Давтян напомнил, что движение транспорта на путепроводе восстановлено и пробок нет.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что на место дорожно-транспортного происшествия оперативно прибыли специалисты компании по обслуживанию данного путепровода.

Последствия дорожно-транспортного происшествия специалисты должны устранить в кратчайшие сроки.

В КГГА сообщают, что строительные леса, которые поддерживали мост, были повреждены из-за неосторожного движения тяжеловесной техники.

В то же время коммунальная корпорация «Киевавтодор» информирует, что в результате нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода.

«Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет», – говорится в сообщении.


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