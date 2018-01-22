Грузовик зацепил металлическую конструкцию под путепроводом в Киеве, мост не пострадал
Арматура была установлена для ремонта.
В понедельник грузовой автомобиль зацепил временную металлическую конструкцию, установленную для ремонта путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела (бывший Лепсе).
Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".
В социальных сетях днем появилась информация, что путепровод частично обрушился, но дорожники уверяют: это не так.
"Вследствие нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода. Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет", - говорится в заявлении.
Обломки конструкции разобрали, и сейчас движение под путепроводом открыто.
Летом 2017 года "Киевавтодор" подписал договор на капремонт путепровода на пересечении Комарова и Гавела. Стоимость контракта составила 96 млн гривен. Подрядчик - представительство азербайджанской Alke Insaat Sanaye ve Ticaret. Срок выполнения работ - 10 месяцев.
Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обрушился путепровод возле станции метро "Шулявская".
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