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На трассе Киев-Чоп в Закарпатской области перевернулся грузовик На этом участке плохо расчищена дорога. Сегодня, 21 января на автодороге Киев-Чоп в Закарпатской области произошло ДТП. Грузовик перевернулся на обочину, информирует Закарпатский корреспондент. Примерно на 739 км трассы "Киев-Чоп", в Свалявском районе Закарпатской области, на обочине лежит перевернутый грузовик. Как отметило издание, фото аварии обнародовали в социальных сетях. Предполагаемая причина ДТП - скользкая, плохо расчищенная дорога. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция. Фото: http://zak-kor.net Фото: http://zak-kor.net Напомним, ранее во Львовской области перевернулся рейсовый автобус "Львов - Трускавец" с пассажирами.

LB.ua

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