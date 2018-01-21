На трассе Киев-Чоп в Закарпатской области перевернулся грузовик

На этом участке плохо расчищена дорога.

Сегодня, 21 января на автодороге Киев-Чоп в Закарпатской области произошло ДТП. Грузовик перевернулся на обочину, информирует Закарпатский корреспондент.

Примерно на 739 км трассы "Киев-Чоп", в Свалявском районе Закарпатской области, на обочине лежит перевернутый грузовик. Как отметило издание, фото аварии обнародовали в социальных сетях.

Предполагаемая причина ДТП - скользкая, плохо расчищенная дорога. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Фото: http://zak-kor.net
Фото: http://zak-kor.net

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся рейсовый автобус "Львов - Трускавец" с пассажирами.


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