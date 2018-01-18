"Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет

Функция снова станет доступна в ближайшие два дня.

"Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет
Фото: ubr.ua

Руководство "Укрзализныци" решило вернуть возможность возврата билетов через интернет, которая была приостановлена с 12 декабря в рамках борьбы со спекулянтами. Соответствующее распоряжение уже подписано, и функция снова станет доступна в ближайшие два дня.

Об этом стало известно LB.ua от источника в "Укрзализныци".

Директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Игорь Романкив ранее рассказал, что ограничение ввели в связи с активностью перекупщиков, которые разметали билеты на новогодние поезда в течение десяти минут после начала продаж. Многие билеты покупались на фальшивые имена, вернуть их через интернет не составляет труда, а вот сдать в кассу уже невозможно - потому что нужно соответствующее удостоверение личности.

Напомним, услуга возврата билетов через интернет была введена в 2013 году. Деньги возвращаются на банковскую карту покупателя.


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