"Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет
Функция снова станет доступна в ближайшие два дня.
Руководство "Укрзализныци" решило вернуть возможность возврата билетов через интернет, которая была приостановлена с 12 декабря в рамках борьбы со спекулянтами. Соответствующее распоряжение уже подписано, и функция снова станет доступна в ближайшие два дня.
Об этом стало известно LB.ua от источника в "Укрзализныци".
Директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Игорь Романкив ранее рассказал, что ограничение ввели в связи с активностью перекупщиков, которые разметали билеты на новогодние поезда в течение десяти минут после начала продаж. Многие билеты покупались на фальшивые имена, вернуть их через интернет не составляет труда, а вот сдать в кассу уже невозможно - потому что нужно соответствующее удостоверение личности.
Напомним, услуга возврата билетов через интернет была введена в 2013 году. Деньги возвращаются на банковскую карту покупателя.
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