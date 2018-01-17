В Словении полиция задержала украинца, который разбил грузовик с нелегалами

В Словении полиция задержала украинца, который разбил грузовик с нелегалами

В Словении полиция задержала украинца, который был за рулем грузовика с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает The Associated Press.

В фургоне, который попал в ДТП после незаконного въезда в страну из Хорватии, полиция обнаружила 20 мигрантов из Пакистана.

В полиции сообщили, что в среду утром их патруль преследовал фургон, который затем съехал с дороги из-за высокой скорости.

В результате аварии несколько человек были госпитализированы, один человек получил серьезные травмы.

По словам полиции, фургон имел австрийские номерные знаки, а за рулем был украинец, который потом пытался бежать через реку, однако остановился после предупреждения полиции.




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