В США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиники

В США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиники

Представители полиции города Санта-Ана (Santa Ana) в штате Калифорния сообщили о том, что в воскресенье произошел инцидент, в результате которого автомобиль «вылетел» на второй этаж стоматологической клиники.

Об этом пишет издание The Los Angeles Times.

«Правоохранители выяснили, что автомобиль на огромной скорости мчался по French Street по направлению к 17th Street. Во время движения водитель врезался в дорожное ограждение, после чего его отбросило на второй этаж здания», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из машины двух человек, когда она еще находилась на втором этаже клиники.

Водитель и пассажир не получили во время инцидента тяжелых травм и отделались легкими ушибами. Позже было выяснено, что они находились под воздействием наркотических веществ.




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