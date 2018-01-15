В США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиники
Представители полиции города Санта-Ана (Santa Ana) в штате Калифорния сообщили о том, что в воскресенье произошел инцидент, в результате которого автомобиль «вылетел» на второй этаж стоматологической клиники.
Об этом пишет издание
«Правоохранители выяснили, что автомобиль на огромной скорости мчался по French Street по направлению к 17th Street. Во время движения водитель врезался в дорожное ограждение, после чего его отбросило на второй этаж здания», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из машины двух человек, когда она еще находилась на втором этаже клиники.
Водитель и пассажир не получили во время инцидента тяжелых травм и отделались легкими ушибами. Позже было выяснено, что они находились под воздействием наркотических веществ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
15.01.2018 09:36