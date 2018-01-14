«Пьяное» ДТП в Харькове: Opel протаранил припаркованное авто и перевернулся

В Харькове на улице Дружбы Народов пьяный водитель устроил ДТП.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По данным ведомства, водитель Opel Vectra во время движение не придерживался безопасной дистанции, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем «ГАЗ». От удара иномарку откинуло и перевернуло на крышу.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель Opel находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое мужчина согласился пройти на месте ДТП, подтвердило, что он перед тем, как садиться за руль, употреблял спиртные напитки.

На виновника дорожно-транспортного происшествия полицейские составили протоколы по статьям 124 и по части 1 статьи 130 КУоАП. Материалы правоохранители передадут на рассмотрение суда.

Напомним, в Харькове маршрутка протаранила две иномарки. В результате ДТП никто не пострадал.