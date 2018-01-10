Новостей.COM ⇒ Транспорт

Пропала сотрудница столичного такси: машина брошена, документы украдены В Киеве разыскивают водителя такси - 40-летнюю Ирину Чуприну. Машина женщины была найдена в посадке на Смелянской трассе в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Из машины были украдены все документы. Куртка осталась в машине. Напомним, ранее сообщалось, в Киеве нашли мертвой молодую девушку Дану Савенко (Дану Волкову), которая пропала в конце декабря.

golos.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.