Пропала сотрудница столичного такси: машина брошена, документы украдены

Пропала сотрудница столичного такси: машина брошена, документы украдены (ФОТО)

В Киеве разыскивают водителя такси - 40-летнюю Ирину Чуприну. Машина женщины была найдена в посадке на Смелянской трассе в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Из машины были украдены все документы. Куртка осталась в машине. 

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве нашли мертвой молодую девушку Дану Савенко (Дану Волкову), которая пропала в конце декабря.




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