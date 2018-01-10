2018-01-10
Пропала сотрудница столичного такси: машина брошена, документы украдены
В Киеве разыскивают водителя такси - 40-летнюю Ирину Чуприну. Машина женщины была найдена в посадке на Смелянской трассе в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в
Из машины были украдены все документы. Куртка осталась в машине.
Напомним, ранее сообщалось, в Киеве нашли мертвой молодую девушку Дану Савенко (Дану Волкову), которая пропала в конце декабря.
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