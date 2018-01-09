SsangYong показал фото нового пикапа.

В сети появился первый официальный снимок нового пикапа корейской марки SsangYong. Практически одновременно портал carscoops.com поделился несколькими шпионскими фото этой же модели.

SsangYong показал фото нового пикапа.
SsangYong показал фото нового пикапа.

Новинка носит название Musso (раньше его носил внедорожник): оно фигурирует на фирменном снимке. В то же время на шпионских кадрах четко виден шильдик «Sports» на корме, так что вопрос точного имени автомобиля остается открытым. Предполагается, что мировую премьеру он справит в будущем марте на моторшоу в Женеве.

SsangYong показал фото нового пикапа.

Пикап построен на раме и агрегатах внедорожника Rexton последнего поколения. Это означает, что машина получит дизельный двигатель 2.2 отдачей около 180 л.с. и двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью более 220 л.с. Первый сочетается с 7-ступенчатым автоматом концерна Daimler, второй – с 6-скоростной АКПП Aisin. Напомним, что в «базе» Rexton имеет задний привод, а полноприводная схема реализована с жестким подключением передней оси.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника
Полиция поймала водителя, который сбил мать с ребенком в ШепетовкеПолиция поймала водителя, который сбил мать с ребенком в Шепетовке
В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
Киевский фуникулер закроют на полгодаКиевский фуникулер закроют на полгода
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
Новый G-Class: первые фото внешности.Новый G-Class: первые фото внешности.
Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)
Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком (ФОТО)Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком (ФОТО)
ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе водитель со смертельной дозой алкоголя в крови на внедорожнике протаранил Smart (ФОТО)В Одессе водитель со смертельной дозой алкоголя в крови на внедорожнике протаранил Smart (ФОТО)
На столичной Русановке внедорожник оказался в клумбе после погони с полицией (ФОТО)На столичной Русановке внедорожник оказался в клумбе после погони с полицией (ФОТО)
Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости