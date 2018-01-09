SsangYong показал фото нового пикапа.
В сети появился первый официальный снимок нового пикапа корейской марки SsangYong. Практически одновременно портал carscoops.com поделился несколькими шпионскими фото этой же модели.
Новинка носит название Musso (раньше его носил внедорожник): оно фигурирует на фирменном снимке. В то же время на шпионских кадрах четко виден шильдик «Sports» на корме, так что вопрос точного имени автомобиля остается открытым. Предполагается, что мировую премьеру он справит в будущем марте на моторшоу в Женеве.
Пикап построен на раме и агрегатах внедорожника Rexton последнего поколения. Это означает, что машина получит дизельный двигатель 2.2 отдачей около 180 л.с. и двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью более 220 л.с. Первый сочетается с 7-ступенчатым автоматом концерна Daimler, второй – с 6-скоростной АКПП Aisin. Напомним, что в «базе» Rexton имеет задний привод, а полноприводная схема реализована с жестким подключением передней оси.
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