В Киев привезли 25 новых польских трамваев

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Киев получил все купленные в Польше 25 новых трамваев Pesa, а также 5 трамваев львовского завода «Электрон», 17 троллейбусов «Богдан», 25 автобусов.

Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, пишет «Вечерний Киев».

— Ми ввели оплату проезда с помощью банковских карт с технологией PayPass на 52 станциях скоростного трамвая, — сообщил Сергей Симонов. — В августе перевели город на безналичную оплату за парковку, а в декабре Верховная Рада приняла законопроект №5364 о реорганизации парковочного пространства. Двигаемся вперед, надеемся, что 2018 год станет еще более результативным.


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