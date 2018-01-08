В Киев привезли 25 новых польских трамваев
Киев получил все купленные в Польше 25 новых трамваев Pesa, а также 5 трамваев львовского завода «Электрон», 17 троллейбусов «Богдан», 25 автобусов.
Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, пишет «
— Ми ввели оплату проезда с помощью банковских карт с технологией PayPass на 52 станциях скоростного трамвая, — сообщил Сергей Симонов. — В августе перевели город на безналичную оплату за парковку, а в декабре Верховная Рада приняла законопроект №5364 о реорганизации парковочного пространства. Двигаемся вперед, надеемся, что 2018 год станет еще более результативным.
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