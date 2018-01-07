Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)

Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ФОТО, ВИДЕО)

В Украину для сертификации прибыла первая партия индийского автомобиля Bajaj Qute, который считается самым недорогим в мире.

Об этом сообщает Auto-consulting.

Формально, Bajaj Qute - это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с ценой около 4 тысяч долларов.

Длина Qute — 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1650 мм. Авто оснащено одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса – 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км.

Благодаря размерам диаметр поворотный круг индийского авто составляет 3,5 м.

Отмечается, что компания-импортер надеется, что в Украине Bajaj Qute заинтересует курьерские службы и компании, занимающиеся доставкой мелких товаров.




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