Автомобиль Дэвида Боуи продали за рекордную сумму
Раритетный автомобиль Volvo 262C, принадлежавший британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для старых машин сумму.
Об этом передает
Как сообщает издание, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков. Принадлежавший Боуи автомобиль Volvo выпустили в 1981 году. Машина стала последней в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составляет всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.
Как ранее сообщалось, британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января на 70-м году жизни от рака печени, с которым боролся последние полтора года. В течение карьеры Боуи продал более 136 млн записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
07.01.2018 01:36