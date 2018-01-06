Продажи электромобилей в Украине в прошлом году выросли более, чем в 2 раза

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

При этом в структуре первичного рынка электрокаров наибольшую долю занимают машины, бывшие в эксплуатации, - 85%, годом ранее их доля составляла 51%.



Согласно опубликованным данным, самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в 2017 году отдали 2219 автомобилистов, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году. На второе место потребительских предпочтений поднялся электромобиль BMW i3, который занимал в предыдущем году лишь пятую позицию. Этот баварский электромобиль выбрали 107 украинцев, что втрое больше, чем в 2016 году. Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 73 авто, что на 59% больше по сравнению с прошлым годом. На четвертом месте электрическая версия Ford Focus - 59 шт., что на 5% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, украинские производители электромобилей в 2018 году не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизный налог. Соответствующее решение приняла на заседании в четверг, 21 декабря, Верховная Рада.



Кроме того, от уплаты НДС были освобождены операции по предоставлению услуг по перевозке пассажиров на такси, оснащенных исключительно электродвигателем(одним или несколькими), а также по предоставлению пассажирского электромобилей в аренду (лизинг, прокат, перевозку по заказу)

