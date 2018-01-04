В Киеве водитель едва не задавил полицейского на тротуаре Крещатика (ВИДЕО)
В Киеве патрульный полицейский разбил стекло наехавшего не него автомобиля на пешеходной зоне Крещатика.
Об этом передает издание
Инцидент с наездом автомобиля на полицейского зафиксировал видеорегистратор. На видео можно увидеть, как автомобиль практически наехал на стоящего на тротуаре Крещатика полицейского. Сначала полицейский ударил по капоту авто кулаком, потом достал пистолет и ударом рукоятки разбил лобовое стекло машины. Полицейский настаивал на том, что на него пытались наехать.
Машину у супругов, наехавших на патрульного, изъяли. В свою очередь, водитель утверждает, что видел полицейского и успел затормозить возле него. Впоследствии водитель машины вызвал "скорую", которая приехала через полтора часа.
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