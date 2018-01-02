В Китае запустили беспилотное метро

Ожидается, что линия будет перевозить 70 тыс. пассажиров ежедневно.

В Китае запустили беспилотное метро

В метро столицы Китая Пекина запустили первые беспилотные поезда, сообщает Xinhua.

Поезд способен развивать скорость до 80 км/час. Отмечается, что на первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.

Расположенная в юго-западном пригороде Пекина линия Янфан - это первый полностью автоматизированный метрополитен в Китае. Она имеет девять станций на 14,4-километровой магистрали. Ожидается, что линия будет перевозить 70 тыс. пассажиров ежедневно.

Кроме этого, скоро планируется запустить вторую и третью беспилотные линии.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме запускают беспилотные пассажирские автобусы.


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