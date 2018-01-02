В Китае запустили беспилотное метро
Ожидается, что линия будет перевозить 70 тыс. пассажиров ежедневно.
В метро столицы Китая Пекина запустили первые беспилотные поезда, сообщает Xinhua.
Поезд способен развивать скорость до 80 км/час. Отмечается, что на первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.
Расположенная в юго-западном пригороде Пекина линия Янфан - это первый полностью автоматизированный метрополитен в Китае. Она имеет девять станций на 14,4-километровой магистрали. Ожидается, что линия будет перевозить 70 тыс. пассажиров ежедневно.
Кроме этого, скоро планируется запустить вторую и третью беспилотные линии.
Ранее сообщалось, что в Стокгольме запускают беспилотные пассажирские автобусы.
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