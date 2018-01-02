В Ровно в ДТП были повреждены 26 автомобилей
Пострадали три человека.
В Ровно водитель Mercedes S 500, не справившись с управлением, протаранил бетонный забор за пределами проезжей части, обломками которого оказались повреждены еще 25 машин.
Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.
Отмечается, что водитель "Mercedes" выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его. Также оказались повреждены пять автомобилей, припаркованные у забора и еще 20 транспортных средств, стоявших неподалеку.
Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадали двое пассажиров, находившихся в салоне.
"В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: в 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель и пассажиры "Mercedes" находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, железнодорожник спас торопившегося водителя от столкновения с поездом в Боярке.
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Транспорт
02.01.2018 20:31