Омелян рассказал о перспективах производства электрокаров в Украине

В Украине хотят запустить полноценное производство запчастей для электрокаров и сами электрокары.

Об этом заявил министр инфаструктура Владимир Омелян в интервью Insider.

Он напомнил, что парламент принял законопроект об электромобилях. Омелян рассказал, что хочет привести в Украину мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей.

"То, что мы планируем, это 15 лет развития рынка электрокаров в Украине, но это и производство. Я хочу привести мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей, пока эта технология еще пригодна и она используется. У нас на самом деле где-то 10-15 лет времени, чтобы использовать тот литий, который у нас есть, потом перейдут на графен или что-то другое - и на этом месторождении будут выпасать коров, как это сегодня происходит ", - сказал он.

Министр отмечает, что предпочтение производства электрокаров понял Китай и начал выпускать эти машины.

"В чем их (электрокаров, - ред.) преимущество и что понял в свое время Китай : они не могли догнать по качеству машины с двигателем внутреннего сгорания - нет Mersedes, ни BMW - делали копии, похожи, но совершенно другие. И поэтому, когда Маск создал новую индустрию, они пошли в этот сектор ", - рассказал он.

Омелян также перечислил преимущества электрокара и отметил, что украинцы готовы пересесть на электрокары.