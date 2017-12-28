Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)
28 декабря около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Пустомытовского района столкнулись дизель-поезд и карета скорой помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
На момент ДТП в автомобиле “скорой” находилось четыре человека — трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, украинский поезд "Вена – Киев", который запустили только 10 декабря, сломался под Веной. Пассажиры были вынуждены 16 часов сидеть в холодных вагонах, а потом добирались в Киев своим ходом.
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