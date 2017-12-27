В следующем году на украинский рынок выйдет трое лоукостекров, – Емельян

В 2017 году Мининфраструктуры договаривалось с тремя лоукостерами о выходе на украинский рынок и уже добилось результата в переговорах с одной из компаний.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян.

«В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одной, которая состоялась. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок», – сказал Емельян.

Министр отметил, что одна из компаний – Sky Up – будет полностью на украинском, другие – с украинским контрольным пакетом.

«Пока что мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок – это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству», – пояснил Емельян.

По словам министра, ни один из лоукостеров на украинском рынке не будет иметь преференций.

«Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создать преференцию или особые условия для кого-то. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть», – добавил Емельян.

Напомним, ранее Владимир Емельян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт «Борисполь» почти договорились о сотрудничестве.


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