Рынок выпускает пар: в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливо

Стоимость горючего в украинских сетях АЗС вышла из состояния турбулентности. Цена бензина марки А-95 в зависимости от сети и региона составляет от 39 до 52 грн. за 1 литр.

Данные по ценам на автомобильное топливо у различных операторов собрали в Auto.Ria, информирует Апостроф.

За два дня число сетей АЗС сократилось, а премиальный бензин 95+ и автогаз остались лишь в ОККО, где они стоят 52 грн и 39 грн. соответственно.

UPG продает бензин А-95 дешевле всех – по 48,90 грн. За А-92 меньше всего придется отдать в БРСМ-Нафта, где он стоит 47,99 грн.

Сети АЗС “Катрал” и “Укргаздобыча” продают А-95 по 52 грн. за литр, а А-92, соответственно, 48 и 51 грн.

Напомним, что в связи с развязанной Россией войной, в Украине образовался дефицит горючего – в результате цены менялись иногда даже несколько раз в день.


Маргарита Лепс, Апостроф

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