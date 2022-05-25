Рынок выпускает пар: в каких сетях АЗС самое дорогое и дешевое топливо

Стоимость горючего в украинских сетях АЗС вышла из состояния турбулентности. Цена бензина марки А-95 в зависимости от сети и региона составляет от 39 до 52 грн. за 1 литр.

Данные по ценам на автомобильное топливо у различных операторов собрали в Auto.Ria, информирует Апостроф .

За два дня число сетей АЗС сократилось, а премиальный бензин 95+ и автогаз остались лишь в ОККО, где они стоят 52 грн и 39 грн. соответственно.

UPG продает бензин А-95 дешевле всех – по 48,90 грн. За А-92 меньше всего придется отдать в БРСМ-Нафта, где он стоит 47,99 грн.

Сети АЗС “Катрал” и “Укргаздобыча” продают А-95 по 52 грн. за литр, а А-92, соответственно, 48 и 51 грн.