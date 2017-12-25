В Одессе пьяная чиновница «летела» в Nissan со скоростью 120 километров в час (ФОТО, ВИДЕО)

25 декабря стали известны подробности дорожного ЧП в Одессе с сотрудницей горсовета, которая вела автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают Новости Одессы .

ЧП произошло на ул. Пушкинской. Там она кроме попыток скрыться от полиции припарковалась на газоне.

Напомним, женщина находилась за рулем в неадекватном, крайне пьяном состоянии, падала и грубо себя вела. Она материла свидетелей происшествия и сотрудников полиции, бросалась с кулаками на людей.

Оказывается, Тирновенко ехала за рулем в таком состоянии с Люстдорфской дороги, 55, до дома по адресу Пушкинская, 31.

"Ехала временами со скоростью более 120км/ч, игнорируя красные сигналы светофора. При этом на переднем пассажирском сидении был несовершеннолетний ребенок", - рассказал 048 свидетель происшествия Юрий Головчук.

По его словам, чиновница отказалась от продувки на алкотестер. В результате, ее Nissan погрузили на эвакуатор и доставили на штрафплощадку, а женщина с ребенком отправилась пешком домой. Согласно административному протоколу, суд в отношении автомобилистки назначен на 29 января.

Диана Тирновенко является заместителем начальника Департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета.