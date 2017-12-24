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В аэропорту «Внуково» во время подготовки к вылету стюардесса выпала из самолета В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает ТАСС . Инцидент произошел во время загрузки питания, когда стюардесса закрывала дверь. Девушка поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон. Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии. Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе авиакомпании "Ютэйр". По состоянию на утро 24 декабря известно, что девушке оказали необходимую медицинскую помощь, и она уже покинула госпиталь.

golos.ua

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