В аэропорту «Внуково» во время подготовки к вылету стюардесса выпала из самолета
В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск.
Об этом сообщает
Инцидент произошел во время загрузки питания, когда стюардесса закрывала дверь. Девушка поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.
Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.
Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе авиакомпании "Ютэйр".
По состоянию на утро 24 декабря известно, что девушке оказали необходимую медицинскую помощь, и она уже покинула госпиталь.
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24.12.2017 12:47