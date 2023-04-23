Сестру зірки НБА засудили до довічного ув'язнення за вбивство
Вбивство сталося чотири роки тому.
Сестру зіркового гравця баскетбольної команди НБА "Кліпперс" Кавая Леонарда Кімешу Вільямс засуджено до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення, інформує
Нагадаємо, 31 серпня 2019 року 38-річна Вільямс та її знайома Кендіс Таунселл пограбували та побили 84-річну жінку в туалеті казино.
Вільямс та Таунселл пішли за жертвою до туалету, де завдали їй черепно-мозкової травми та забрали сумочку. За кілька днів жінка померла від отриманих травм.
Кавай Леонард є однією із головних зірок НБА. Баскетболіст встиг пограти за "Сан Антоніо", "Торонто" та "Кліпперс" і є дворазовим чемпіоном ліги, а також визнавався найціннішим гравцем фіналу НБА та MVP Матчу всіх зірок.
Наразі Леонард травмований і вибув на невизначений термін через пошкодження. Форвард отримав травму лівого коліна в першому матчі серії з "Фінікс Санз" та грав із пошкодженням у другій грі.