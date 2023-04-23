Сестру зірки НБА засудили до довічного ув'язнення за вбивство

Вбивство сталося чотири роки тому.

Сестру зіркового гравця баскетбольної команди НБА "Кліпперс" Кавая Леонарда Кімешу Вільямс засуджено до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення, інформує ZN.ua.

Сестру зірки НБА засудили до довічного ув'язнення за вбивство
Леонард - гравець "Лос-Анджелес Кліпперс"
© ESPN

Нагадаємо, 31 серпня 2019 року 38-річна Вільямс та її знайома Кендіс Таунселл пограбували та побили 84-річну жінку в туалеті казино.

Вільямс та Таунселл пішли за жертвою до туалету, де завдали їй черепно-мозкової травми та забрали сумочку. За кілька днів жінка померла від отриманих травм.

Кавай Леонард є однією із головних зірок НБА. Баскетболіст встиг пограти за "Сан Антоніо", "Торонто" та "Кліпперс" і є дворазовим чемпіоном ліги, а також визнавався найціннішим гравцем фіналу НБА та MVP Матчу всіх зірок.

Наразі Леонард травмований і вибув на невизначений термін через пошкодження. Форвард отримав травму лівого коліна в першому матчі серії з "Фінікс Санз" та грав із пошкодженням у другій грі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Мудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛМудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛ
"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу
Україна виграла перше за десять років золото чоловічого чемпіонату Європи з вільної боротьбиУкраїна виграла перше за десять років золото чоловічого чемпіонату Європи з вільної боротьби
Україна програла Чехії у тенісному Кубку Біллі Джин КінгУкраїна програла Чехії у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг
Український баскетболіст Лень отримав нагороду за яскравий старт у плей-офф НБАУкраїнський баскетболіст Лень отримав нагороду за яскравий старт у плей-офф НБА
Блок рекламы


Похожие новости
"Ліверпуль" оформив трансфер зірки ЧС-2022"Ліверпуль" оформив трансфер зірки ЧС-2022
"Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря""Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря"
У "Реалі" назвали суму, за яку готові оформити трансфер зірки "Шахтаря"У "Реалі" назвали суму, за яку готові оформити трансфер зірки "Шахтаря"
Легендарного футболіста засудили до страти в ІраніЛегендарного футболіста засудили до страти в Ірані
"Арсенал" готує трансфер зірки "Шахтаря" – ЗМІ"Арсенал" готує трансфер зірки "Шахтаря" – ЗМІ
Будинок зірки "Баварії" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною"Будинок зірки "Баварії" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною"
Клуб АПЛ зробив фінальну пропозицію щодо висхідної зірки "Шахтаря" та збірної України – ЗМІКлуб АПЛ зробив фінальну пропозицію щодо висхідної зірки "Шахтаря" та збірної України – ЗМІ
Зірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку УкраїниЗірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку України
Українські зірки шоу-бізнесу та легенди футболу провели благодійний матч для ЗСУУкраїнські зірки шоу-бізнесу та легенди футболу провели благодійний матч для ЗСУ
"Челсі" оголосив про трансфер зірки "Манчестер Сіті" та збірної Англії"Челсі" оголосив про трансфер зірки "Манчестер Сіті" та збірної Англії
Последние новости
Подгружаем последние новости