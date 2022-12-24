"Шахтар" зробив трансферний запит по бразильському вінгеру - ЗМІ

Донецький "Шахтар" націлений на підписання бразильського вінгера "Ботафого" Джеффіньо, повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, "гірники" вже зробили трансферний запит щодо 22-річного футболіста та готові розпочати переговори.

Бразильський клуб орієнтовно оцінює гравця у 8 мільйонів євро.

Джеффіньо виступає на позиції лівого вінгера, але також може зіграти правого нападника та атакуючого півзахисника. У сезоні-2022 чемпіонату Бразилії футболіст провів 26 матчів, забив 2 голи та зробив 3 асисти.

Варто зазначити, що "Ботафого" тренує колишній наставник "Шахтаря" Луїш Каштру. Контракт Джеффіньо з клубом розрахований до кінця 2026 року.