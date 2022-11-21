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2022-11-21
ЧС-2022: Англія зустрінеться з Іраном, США зіграють з Уельсом
На турнірі у Катарі розпочався груповий етап.
Англія зіграє з Іраном
21 листопада на чемпіонаті світу-2022 у Катарі відбудуться три матчі групового етапу.
У квартеті A, де раніше відбувся матч-відкриття між Катаром та Еквадором (0:2), свій перший поєдинок проведуть збірні Сенегалу та Нідерландів.
Також пройдуть перші матчі у групі B. Фіналіст Євро-2020 Англія зіграє з Іраном, а США зустрінуться з Уельсом.
Розклад та результати матчів дня:
15:00. Група B. Англія – Іран
18:00. Група А. Сенегал – Нідерланди
21:00. Група B. США – Уельс
Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.
Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.
Данило Слесь, ZN.ua