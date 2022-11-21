ЧС-2022: Англія зустрінеться з Іраном, США зіграють з Уельсом

21 листопада на чемпіонаті світу-2022 у Катарі відбудуться три матчі групового етапу.

У квартеті A, де раніше відбувся матч-відкриття між Катаром та Еквадором (0:2), свій перший поєдинок проведуть збірні Сенегалу та Нідерландів.

Також пройдуть перші матчі у групі B. Фіналіст Євро-2020 Англія зіграє з Іраном, а США зустрінуться з Уельсом.

Розклад та результати матчів дня:

15:00. Група B. Англія – Іран

18:00. Група А. Сенегал – Нідерланди

21:00. Група B. США – Уельс

Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.