"Динамо" не змогло обіграти "Ворсклу" в УПЛ

У неділю, 23 жовтня, київське "Динамо" приймало полтавську "Ворсклу" у рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Команди не змогли визначити переможця – 1:1.

Динамівці вийшли вперед на 33-й хвилині, коли Буяльський після скидки головою від Бєсєдіна відправив м'яч у сітку. Ще до перерви "Ворскла" зуміла зрівняти рахунок - Юрченко скористався пожежею у штрафному майданчику суперника і розстріляв ворота Нещерета.

У другому таймі "Динамо" мало ініціативу, але до небезпечних моментів справа доходила рідко. Наприкінці зустрічі Скляр після навісу від гравця "Динамо" випадково пробив по своїх воротах, але Різник зумів зреагувати.

"Динамо" – "Ворскла" – 1:1

Голи: Буяльський, 33 – Юрченко, 44

"Динамо": Нещерет, Караваєв, Сирота, Попов, Кендзьора (Вівчаренко, 59), Лонвейк, Сидорчук, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 59), Циганков, Бєсєдін (Ванат, 74)

"Ворскла": Різник, Кравець, Чеснаков, Зайков, Пердута, Скляр, Челядін (Олійник, 77), Бацула, Юрченко (Степанюк, 86), Сефері, Марлісон

Попередження: Сирота, Кабаєв – Скляр, Марлісон

"Динамо" набрало 10 очок і залишилося на восьмому місці у турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" має в активі вісім пунктів і йде 12-ю.