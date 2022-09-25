Від перевиборів відмовилися: росіянин Кремльов залишився керівником Міжнародної асоціації боксу

В IBA провели голосування з цього питання.

Від перевиборів відмовилися: росіянин Кремльов залишився керівником Міжнародної асоціації боксу
Кремльов зберіг посаду президента IBA
© aiba.com

Росіянин Умар Кремльов залишився президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA), повідомляє Inside the Games.

Спортивний арбітражний суд (CAS) раніше визнав неправомірним усунення кандидата Бориса ван дер Ворста перед виборами, які відбулися у травні 2022 року. Тоді Кремльов виявився єдиним кандидатом і зберіг свою посаду.

Однак на позачерговому конгресі в Єревані федерації провели голосування щодо перевиборів. За проведення нових виборів за участю ван дер Ворста проголосували 36 федерацій, 4 утрималися, а 106 виступили проти.

Таким чином, Умар Кремльов залишився головою IBA.

Крім того, раніше Міжнародна асоціація боксу призупинила діяльність Федерації боксу України. В IBA не згодні з тим, що новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко, а Володимира Продивуса було усунено з цієї посади. У результаті Продивуса призначено координатором збірної України з боксу рішенням IBA.


Данило Слесь, ZN.ua





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