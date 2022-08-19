"Шахтар" провів тренування на базі, яка зазнала обстрілів під час боїв під Києвом

Донеччани провели перше тренувальне заняття в Україні після 24 лютого, інформує ZN.ua.

"Шахтар" вже в Україні
© ФК Шахтер

"Шахтар" провів тренування на базі, яка зазнала обстрілів під час боїв під Києвом, повідомляє прес-служба донеччан.

Тренувальна сесія футболістів відбулася на домашньому комплексі "гірників" "Святошин".

Нагадаємо, у березні один із снарядів росіян потрапив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіруванням.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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