"Шахтар" провів тренування на базі, яка зазнала обстрілів під час боїв під Києвом, повідомляє прес-служба донеччан.

Тренувальна сесія футболістів відбулася на домашньому комплексі "гірників" "Святошин".

Нагадаємо, у березні один із снарядів росіян потрапив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіруванням.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.