Новостей.COM ⇒
2022-08-19
"Шахтар" провів тренування на базі, яка зазнала обстрілів під час боїв під Києвом
Донеччани провели перше тренувальне заняття в Україні після 24 лютого, інформує
"Шахтар" вже в Україні© ФК Шахтер
"Шахтар" провів тренування на базі, яка зазнала обстрілів під час боїв під Києвом, повідомляє прес-служба донеччан.
Тренувальна сесія футболістів відбулася на домашньому комплексі "гірників" "Святошин".
Нагадаємо, у березні один із снарядів росіян потрапив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіруванням.
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.
Олексій Леонічев, ZN.ua