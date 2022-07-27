Вихованець "Динамо" перейшов до "Шахтаря"

Донеччани підсилилися оборонцем.

Вихованець
Михайличенко перейшов із бельгійського "Андерлехта"

"Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із 25-річним лівим захисником Богданом Михайличенком.

Футболіст бельгійського "Андерлехта" виступатиме за донеччан на правах оренди протягом 1 сезону. "Шахтар" матиме право викупу гравця після закінчення терміну оренди.

Михайличенко є вихованцем "Динамо", а окрім київського клубу в УПЛ встиг пограти за "Сталь" та "Зорю".

3 вересня 2020 дебютував за національну збірну України, у складі якої на сьогоднішній день провів 6 матчів.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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