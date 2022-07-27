Вихованець "Динамо" перейшов до "Шахтаря"

"Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із 25-річним лівим захисником Богданом Михайличенком.

Футболіст бельгійського "Андерлехта" виступатиме за донеччан на правах оренди протягом 1 сезону. "Шахтар" матиме право викупу гравця після закінчення терміну оренди.

Михайличенко є вихованцем "Динамо", а окрім київського клубу в УПЛ встиг пограти за "Сталь" та "Зорю".

3 вересня 2020 дебютував за національну збірну України, у складі якої на сьогоднішній день провів 6 матчів.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.