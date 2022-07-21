Зінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у США

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко приєднався до "Арсенала" на зборі в американському Орландо.

Гравця помітили у тренувальному таборі "канонірів", які, як і колишній клуб Зінченка - "Манчестер Сіті", проводять тренувальний збір у США .

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit в Orlando. Діал signed в theafternoon, офіційний дзвінок. ??? #AFC @Arsenalmaan ??? pic.twitter.com/AzZv3QzruM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

"Так, як ви бачили, він тут, у США . Є ще кілька формальностей, необхідних для того, щоб усе завершити, але ми раді, що він у нас. Я дуже добре знаю цього гравця, він винятковий футболіст і він також принесе ще одну конкурентну перевагу нашій роздягальні", - повідомив тренер "Арсеналу" Мікель Артета

Очікується, що Зінченко підпише контракт із "Арсеналом" до 2027 року. Офіційно перехід може бути оформлений вже найближчими днями. Трансфер Зінченка коштуватиме "Арсеналу" 30 мільйонів фунтів.

Чинний контракт українця з "Манчестер Сіті" спливає влітку 2024 року. Він виступає за англійський клуб із 2016 року.

Зінченко минулого сезону чемпіонату Англії провів 15 матчів і зробив 4 асисти, а "Манчестер Сіті" завоював чемпіонський титул.